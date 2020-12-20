تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
محمد جمال
Advertisements

يسعي النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية للمنافسة على البطولات الموسم القادم.
 
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الجونة اشترطوا الحصول علي مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الموافقة علي بيع الزامبي الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات المقبلة لصالح النادي الأهلي. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جاء ذلك بعد أن حصل مسؤولي الأهلي علي موافقة اللاعب علي ارتداء القميص الأحمر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".

وأوضح: "عقد بواليا انتهى بواليا مع الجونة في نهاية موسم 2023، ولا يحق له الرحيل عن الجونة إلا بموافقة مسؤولية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر بواليا رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ 35 دقيقة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 14 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان