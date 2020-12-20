مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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أعرب يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بوجوده في مصر للعام الثاني على التوالي.

وقال ميشيل خلال تصريحاته لقناة الأهلي: "سعيد جدا بوجودي هنا في مصر وأحب كل شئ فيها، وتأقلمت سريعا أنا وأسرتي كأننا ولدنا في فيها بسبب أسلوب التعامل من الجميع معنا".

وأضاف: "إبني سوف يأتي قريبا إلى هنا للعيش معنا وهو يرغب في ذالك، ورحيلنا عن مصر سيكون في الوقت الذي تنتهي فيه علاقتي بالأهلي".

وتابع: "أشعر بالفخر عندما تلتقط بعض جماهير الأهلي الصور معي، وأتمنى التتويج بالألقاب دائما من أجل إسعادهم".

وتتجه بعثة الأهلي اليوم في الثانية ظهرا إلى النيجر، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الأربعاء القادم في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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