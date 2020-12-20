نجم الزمالك السابق: الأبيض أخطأ في ترك هذا اللاعب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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انتقد أحمد مجدي، نجم الزمالك السابق، الإدارة الفنية بنادي الزمالك، بسبب تجديد إعارة رزاق سيسيه، في صفوف نادي الاتحاد السكندري.

وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك أخطأ في تجديد إعارة رزاق سيسيه فهو من أفضل اللاعبين في الدوري المصري".

وتابع: "رزاق سيسيه يقدم كرة مختلفة عن نوعية اللاعبين في نادي الزمالك وسيسيه أفضل من بعض اللاعبين المتواجدين في صفوف نادي الزمالك حاليًا".

وأتم: "لو القرار في إيدي كان لازم رزاق سيسيه يرجع الفريق في بداية الموسم الجديد".

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رزاق سيسيه الزمالك

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