بعد غيابها 19 عاما.. لطيفة تعلن عودتها إلى السينما قريبا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قالت الفنانة التونسية لطيفة إن لديها موضوعًا مهمًا ستعمل عليه خلال الفترة المقبلة، لتعود من خلاله إلى شاشات السينما. 

وأكدت لطيفة أن مشروعها الفني الجديد يأتي بعد 19 عاما من تجربتها السينمائية في فيلم "سكوت هنصور"مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

جدير بالذكر أن فيلم "سكوت هنصور" انتاج عام 2001 عن طريق شركة أفلام مصر العالمية للإنتاج والتوزيع، وأخرجه المخرج الراحل يوسف شاهين، وكان بطولة كل من الفنانة لطيفة والفنان مصطفى شعبان والفنانة ماجدة الخطيب والفنان أحمد بدير وأيضا الفنانون أحمد وفيق وروبي. وقد تم تكريم يوسف شاهين في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بمناسبة عرض شريطه الأخير "سكوت هنصور" خلال الحفل، حيث كان مرفوقا ببطلة الشريط المطربة التونسية لطيفة. من ناحية أخرى تعمل "لطيفة" هذه الأيام على تصوير أحدث أغانيها بعنوان "خليني". وطبقا لما نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فقد قررت لطيفة الظهور في الفيديو كليب الخاص بالأغنية بـ "نيو لوك" مع شعر أصفر قصير، مؤكدة أنها لم تستغن عن شعرها الطويل، بل وضعت شعرا مستعارا قصيرا فقط.
لقد أرسلت أمس، الساعة 9:45 م

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