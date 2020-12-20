هل كان صالح جمعة قريب من الانتقال إلى الزمالك؟.. اللاعب يُجيب









أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، انه كان قريبا من الانضمام للزمالك عقب رحيله عن الأهلي.





وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تحدث معي شقيقي عبد الله بشان الانضمام للزمالك، ولكن تلك الفترة كانت الامور غير مستقرة في النادي لعدم وجود احد عقب رحيل مرتضى منصور ونجله امير.





وأكد: تحدث عبد الله مع شيكابالا وطارق حامد ولكن الامور لم تتم في النهاية لان النادي لم يكن مستقر.





وأشار: امير مرتضى صديقي جدا خارج الكرة، ووقت تجديد شقيقي للزمالك تحدث مع مرتضى ونجله امير.





وأفصح: منصور قال لي انني سببا في عدم تجديد عبد الله لانني في وقت سابق رفضت الانضمام للزمالك ووقعت للاهلي.



