هل كان صالح جمعة قريب من الانتقال إلى الزمالك؟.. اللاعب يُجيب
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:42 ص
أحمد عصام
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أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، انه كان قريبا من الانضمام للزمالك عقب رحيله عن الأهلي.
وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تحدث معي شقيقي عبد الله بشان الانضمام للزمالك، ولكن تلك الفترة كانت الامور غير مستقرة في النادي لعدم وجود احد عقب رحيل مرتضى منصور ونجله امير.
وأكد: تحدث عبد الله مع شيكابالا وطارق حامد ولكن الامور لم تتم في النهاية لان النادي لم يكن مستقر.
وأشار: امير مرتضى صديقي جدا خارج الكرة، ووقت تجديد شقيقي للزمالك تحدث مع مرتضى ونجله امير.
وأفصح: منصور قال لي انني سببا في عدم تجديد عبد الله لانني في وقت سابق رفضت الانضمام للزمالك ووقعت للاهلي.
وأتم: الزمالك فاوضني كثيرا السنوات الماضية وكان من الممكن ان انضم له.