صلاة الغائب على ضحايا الهجرة غير الشرعية في الدقهلية

سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، عقب وصول أنباء عن وفاة الطفلين خالد أيمن محمد أبوالمكارم، 8 سنوات، وشقيقته جودي، 5 سنوات، والعثور على جثتيهما بالقرب من الشواطئ الليبية وإعلان السلطات بليبيا أنهما ضحية هجرة غير شرعية، بينما لم يتم العثور حتى الآن على والديهما وشقيقهما الأكبر باسم، 12 سنة.





وأدى أهالي القرية صلاة الغائب على الطفلين «خالد وجودى» لحين وصول جثمانيهما حيث تسعى السلطات المصرية لتسلم الجثمانين بالإضافة لجثمان طفل آخر عن طريق تونس عقب انتهاء إجراءات التسليم.



