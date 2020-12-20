هل انتهى الخلاف بين صالح جمعة واكرامي؟.. اللاعب يرد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:08 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

 
أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على استقرار علاقته بشريف اكرامي حارس بيراميدز الحالي.

وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "محدش له سلطه عليا، ازمتي مع شريف بسبب "تاتش" حصل في  الملعب والامر انتهى وجلست معه في اليوم التالي وتصافينا والامر انتهى.

وانتقل بالحديث عن رد فعله عقب نشر شقيقه لفيديو "اضرب يابدري" قائلا: "اتصلت بعبد الله اكثر من عشرة مرات ولم يرد فـ ارسلت له رسالة صوتيه على الواتس اب عنفته"

وتابع: لا اريد ان يدخل شقيقي مع جمهور الاهلي في اي ازمات خاصة ان الجمهور يحبه، وحذرته من معاداة جمهور بالملايين وخسارة شعبية كبيرة.

أخبار تهمك

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ نصف ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لأسامة كمال عقب عودته للشاشة بعد إيقاف أسبوعين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان