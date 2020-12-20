تفاصيل تعذيب طفل على يد زوجة أبيه في الدقهلية

شهدت قرية ميت فضالة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية واقعة تعذيب شديدة تجردت فيها زوجة الأب من مشاعر الإنسانية وقامت بتعذيب نجل زوجها بالضرب المبرح.





تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز أجا بقيام سيدة تدعى

ن. م.ا بتعذيب نجل زوجها الطفل محمد رامي البالغ من العمر ٨ سنوات.



