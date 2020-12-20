تفاصيل تعذيب طفل على يد زوجة أبيه في الدقهلية
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:08 ص
محمد كشك
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شهدت قرية ميت فضالة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية واقعة تعذيب شديدة تجردت فيها زوجة الأب من مشاعر الإنسانية وقامت بتعذيب نجل زوجها بالضرب المبرح.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز أجا بقيام سيدة تدعى
ن. م.ا بتعذيب نجل زوجها الطفل محمد رامي البالغ من العمر ٨ سنوات.
بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص، تبين أن الأب منفصل عن والدة الطفل منذ ٦ سنوات ومتزوج بإمرأة أخري، وهي دائما التعدي علي الطفل، وهذه المرة قامت زوجته بإرسال الطفل الي أبيها فرفض الطفل للتعب الشديد كي يخدم والدها فى العمل، وأمسكت الزوجة بالطفل وتعدت بالضرب المبرح بوحشية مسببًة له جروح كبيرة في جسده، فلم يجد الطفل أمامه حلا سوى الهروب لعمه لكي ينجو من عذاب زوجة ابيه فقام العم بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم ١٦١٣١ لسنة ٢٠٢٠ جنح أجا، فقام والد الطفل بعمل محضر ضد أخيه لكى يتنازل عن المحضر المقام ضد زوجته لخوفه عليها.
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