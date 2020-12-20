موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا هاما خارج ارضه بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي آرسنال يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. 

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار تهمك

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لأسامة كمال عقب عودته للشاشة بعد إيقاف أسبوعين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان