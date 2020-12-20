موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة





حقق نادي مانشستر سيتي فوزا هاما خارج ارضه بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي آرسنال يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



