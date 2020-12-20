محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول





فتح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول باب الرحيل عن الريدز أثناء حواره مع صحيفة آس الإسبانية.





حيث قال:" أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلًا، ولكنني أركز الآن فقط في العودة للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول".





واضاف:"في الحقيقة، شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة فى دوري أبطال أوروبا أمام ميتيلاند ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله."



