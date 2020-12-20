هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

أعلنت السلطات الهولندية، قبل قليل، حظر الرحلات الجوية من بريطانيا حتى بداية يناير، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





في سياق منفصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتواصل مع السلطات البريطانية بشأن السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".





وقال هانكوك في تصريح أمام البرلمان إنه تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد، مبينا أن "التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع".



