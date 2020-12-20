"الصحة العالمية": نتواصل مع بريطانيا بشأن السلالة المتحورة من كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتواصل مع السلطات البريطانية بشأن السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".

وقال هانكوك في تصريح أمام البرلمان إنه تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد، مبينا أن "التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع".

وأضاف: "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا... كما أن أحدث النصائح السريرية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح".

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