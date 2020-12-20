تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب البلدي إيبوروا، مباراة نارية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره إيبار، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ايبار للاستكمال سلسلة الانتصارات التي يقدمها الفريق الملكي سواء في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريال المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، حصدهم من 13 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في اثنتين، فيما هزم في 3 مواجهات

وعلى الجانب الأخر يتواجد إيبار في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة، بعد مرور 13 جولة، فاز في 3 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، مقابل 4 هزائم


وفيما يلي التشكيل المتوقع للريال مدريد أمام إيبار:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع:فاران، ميندي، كارفاخال، راموس

خط الوسط: كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي

خط الهجوم:  بنزيما، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز

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