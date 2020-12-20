صالح جمعة يكشف تفاصيل حديثه مع الخطيب













كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق عن تفاصيل حوار دار مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقب عودته من الاتفاق السعودي.





وقال صالح جمعة خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، تحدث معي محمود الخطيب فور انتهاء إعارتي الاتفاق السعودي وأكد لي أنه لا يفضل تكرار تجربة محمد عباس لاعب الأهلي الأسبق.





وأضاف: "قال بيبو في جيلي كان هناك لاعبين مميزين وأتمنى أن لا تكرر تجربة محمد عباس الذي كان يملك إمكانيات كبيرة".



