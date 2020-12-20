صالح جمعة يكشف تفاصيل حديثه مع الخطيب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق عن تفاصيل حوار دار مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقب عودته من الاتفاق السعودي. 

وقال صالح جمعة خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، تحدث معي محمود الخطيب فور انتهاء إعارتي الاتفاق السعودي وأكد لي أنه لا يفضل تكرار تجربة محمد عباس لاعب الأهلي الأسبق.

وأضاف: "قال بيبو في جيلي كان هناك لاعبين مميزين وأتمنى أن لا تكرر تجربة محمد عباس الذي كان يملك إمكانيات كبيرة".

وأتم، "قدمت موسم جيد بعد عودتي من السعودية وحصلنا على لقب الدوري تحت قيادة لاسارتي رغم ابتعادنا عن المنافسة في البداية".

أخبار تهمك

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لأسامة كمال عقب عودته للشاشة بعد إيقاف أسبوعين (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان