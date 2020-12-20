عدوية : "زحمة يا دنيا زحمة كسرت الدنيا وفكرتها جاتلي وأنا واقف علي عربية فول"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان احمد عدوية، إن  فكرة أغنية (زحمة يا دنيا زحمة) جاءت له عندما كان يأكل على عربية فول وسمع أحد الأشخاص يقول لزميله "زحمة الدنيا زحمة". 

وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من  لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، روحت للمنتج و قولتله هعملها اغنية وأصريت على كده.

وتابع "جبنا الموسيقار هانى شنوده ولحنها و كسرت الدنيا في مصر ومازالت مستمرة حتى الان".

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