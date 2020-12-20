برومو "محسود" لعمرو دياب يستمر في حصد المشاهدات قبل اطلاق الأغنية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
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نشرت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة "محسودين"والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الإسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة الكول تون.

الأغنية من كلمات من كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان خالد عز، واحتلت موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب كما حصدت شاهدات مرتفعة.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الاعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

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