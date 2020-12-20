ميلان يغير أهدافه من الميركاتو الشتوي بعد إصابة ابراهيموفيتش









كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الشتوي الخاص بنادي ميلان الإيطالي، والذي سينطلق في شهر يناير المقبل.





وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن ميلان كان يرغب في التعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لكن الوضع تغير بعد إصابة النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.





وتابع الموقع، أن ميلان بدأ في البحث عن مهاجم جديد من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وأشار الموقع، أن ميلان يتفاوض مع الهولندي دونيل مالين، مهاجم فريق آيندهوفن، لكن هناك صعوبة أن تتم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



