ميلان يغير أهدافه من الميركاتو الشتوي بعد إصابة ابراهيموفيتش

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الشتوي الخاص بنادي ميلان الإيطالي، والذي سينطلق في شهر يناير المقبل.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن ميلان كان يرغب في التعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لكن الوضع تغير بعد إصابة النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

وتابع الموقع، أن ميلان بدأ في البحث عن مهاجم جديد من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع، أن ميلان يتفاوض مع الهولندي دونيل مالين، مهاجم فريق آيندهوفن، لكن هناك صعوبة أن تتم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار الموقع، أن ميلان سيحاول استعارة لوكا يوفيتش أو ماريانو دياز من ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

أخبار تهمك

أول تعليق لأسامة كمال عقب عودته للشاشة بعد إيقاف أسبوعين (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 7 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نقل رئيس مباحث بني سويف لمستشفى الشرطة بعد إصابته في حادث تصادم

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان