أول تعليق صالح جمعة عن ازمة منتخب الشباب





أعرب صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، عن حزنه مما حدث مع منتخب الشباب وانسحابه من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.





وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يعلم جيدا ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وكيف يبذل أقصى جهد لديه مشيرًا إلى أنه عندما كان لاعبًا في منتخب الشباب تحت قيادة ياسين كان المدرب يجلس على باب ممر الفندق حتى لا يخرج أي لاعب.



