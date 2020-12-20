ماريتا الحلاني: متحمسة لدوري بـ"الحي الشعبي"





قالت الفنتانة الشابة ماريتا الحلاني، إنها ستقوم بدور البطولة في مسلسل "الحي الشعبي" من إنتاج مروى غروب وكتابة فيفيان أنطونيوس، التصوير سيبدأ خلال أيام.





وقالت في تصريحات صحفية أنها متحمسة جداً لهذا المسلسل، خصوصاً أن الدور قريب إلى قلبي ومشوّق، وهو سيشكل نقلة وتحوّلاً في مسيرتي التمثيلية.



