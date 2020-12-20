عاجل.. إصابة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن محمد الدماطي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الخاصة به والذي أجراها أمس السبت.

وكتب الدماطي علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " قدر اللّة و ماشاء فعل ، اجريت مسحة خارج النادي اليوم و للاسف ايجابي كورونا  دعواتكم ، الحمد للّة علي كل شيء".

وتطير بعثة فريق النادي الأهلي  إلي النيجير، ظهر اليوم، الأحد، علي متن طائرة خاصة، لمواجهة فريق سونيديب، يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن مباريات دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يفتقد فريق الأهلي للمدير الفني، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، وسيخضع إلي مسحة طبية اليوم.

ومن المنتظر، أن يترأس سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بعثة فريق الأهلي وفق البروتوكول المتبع داخل القلعة الحمراء.

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