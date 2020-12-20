نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

يرغب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد، في إنهاء مسيرته الكروية داخل جدران النادي الملكي، الذي يقترب من دخول الفترة الحرة في يناير التي تمنحه حق التفاوض مع الأندية دون الرجوع إلى ناديه.





وأوضحت تقارير صحفية، أنه بالرغم من تألق مودريتش مع ريال مدريد، واعتماد زين الدين زيدان، مدرب الفريق عليه، إلا أن إدارة النادي لم تفتح ملف تجديد عقده حتى الآن.





وأشارت التقارير إلى أن مودريتش على استعداد لتخفيض راتبه السنوي الحالي الذي يتقاضاه مع الريال، من أجل تجديد عقده والاستمرار داخل قلعة الملكي.



