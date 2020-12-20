صالح جمعة يتحدث عن نصيحته لشقيقه بالانتقال للأهلي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن عبد الله جمعة ينصحه دائما ويتحدث معه وكنت اريد ان يتعاقد الأهلي معه.

 وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه كان يتحدث مع عبدالله جمعه للانضمام للأهلي لكي يعلم عظمة النادي الأهلي.

وأضاف، أن عبدالله متعلق بجمهور الزمالك والنادي بشكل كبير وزملكاوي صعب زيادة عن اللازم.

وتابع، أن قبل نهائي أفريقيا بأسبوعين " كنت بتفرج على التليفزيون أجيب ماتش في الدوري الإنجليزي لقيت عبد الله جمعة لازق ورقة فوق التليفزيون مكتوب عليها الملكي بطل أفريقيا"

وأتم، أن عبدالله متواجد في نادي كبير وجمهور الزمالك بيحبه.

أخبار تهمك

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 12 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لأسامة كمال عقب عودته للشاشة بعد إيقاف أسبوعين (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شئ

منذ ساعة و نصف

صالح جمعة يكشف حقيقة انتمائه للزمالك

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

أول تعليق لأسامة كمال عقب عودته للشاشة بعد إيقاف أسبوعين (فيديو)

01:30 ص

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان