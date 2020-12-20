صالح جمعة يتحدث عن تفاصيل أزمة جماهير الأهلي مع اللاعبين بعد الخسارة أمام أورلاندو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، كواليس أزمة جماهير الأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر بعد خروجه من نصف نهائي الكونفيدرالية عقب الخسارة من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 4/3.
قال جمعة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جمهور الأهلي لم يحضر إلى ملعب التدريب وقتها لافتعال أزمة، وإنما لإفاقة اللاعبين البعيدين عن مستواهم وتوجيه الشكر للبعض الآخر الذي أدى ما عليه مع الفريق.

وواصل: "لا يمكن أن ننسى جمهور الأهلي الذي يقف خلف الفريق دائمًا ويهتف باسماء اللاعبين".

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