جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الأحد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على منافسات السبت من عمر مسابقة الكالتشيو الإيطالي الجولة الثالثة عشر، بفوز يوفنتوس على مضيفه بارما، بأربعة أهداف دون رد.


واستطاع يوفنتوس السيطرة على المباراة، والتقدم بهدف مبكرا في الدقيقة 23 على يد السويدي ديان كولوسيفسكي، وسرعان ما تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 26 من كرة رأسية.


وأضاف رونالدو الهدف الثالث لصالح يوفنتوس، قبل أن يسجل ألفارو مورتا الهدف الرابع والأخير في المباراة في الدقيقة 85.


وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الأحد:


1 – ميلان – 28 نقطة

2 – إنتر ميلان – 27 نقطة

3 – يوفنتوس – 27 نقطة

4 – روما – 24 نقطة

5 – نابولي – 23 نقطة

6 – ساسولو – 23 نقطة

7 – هيلاس فيرونا – 20 نقطة

8 – أتالانتا – 18 نقطة

9 – لاتسيو – 18 نقطة

10 – سامبدوريا – 17 نقطة

11 – أودينيزي – 14 نقطة

12 – كالياري – 13 نقطة

13 – بولونيا – 13 نقطة

14 – بينفينتو – 12 نقطة

15 – بارما – 12 نقطة

16 – سبيزيا – 11 نقطة

17 – فيورنتينا – 11 نقطة

18 – جنوى – 7 نقاط

19 – تورينو – 6 نقاط

20 – كروتوني – 6 نقاط

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