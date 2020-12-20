مخرجة "نور" تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الفيلم والصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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استطاع فيلم "نور" للمخرجة ريم النخلي أن يجذب انتباه الكثير من الجمهور والنقاد، وحصل على إشادات واسعة خلال مشاركته بمسابقة "سينما الغد"، ضمن فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.

وأعربت المخرجة ريم النخلي لـ"الفجر الفني" ، عن سعادتها الشديدة لمشاركة أحدث أعمالها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي العريق للعام الجاري.

وأشارت إلى أن الظروف الاستئنائية التي يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، كانت ستحول بينه وبين العرض السينمائي.

وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها، هى وفريق العمل أثناء تحضير الفيلم، أنها كانت مقيدة بالانتهاء من تصوير "نور" خلال ثلاثة أيام فقط، ولكن تحضيرهما الجيد الذي سبقه بعام كامل، استطاع أن يتخطي هذه العقبة.

يذكر أن أحداث الفيلم التونسي القصير تدور حول قصة أخوين يسميان "آدم" و"نور"؛ اللذين يستعدان للقاء والدهم الغائب، داخل أحد الأماكن المنعزلة في المدينة والذي يسوقهم لبعض التحديات والمواقف الصعبة.

نبذة مختصرة عن ريم النخلي
درست في المعهد العالي للفنون الملتيميديا بمنوبة، ومن ثمً استكملت دراستها في تخصص السينما والتلفزيون بالجامعة في إيطاليا. يعد "نور" ثانِ أفلامها القصيرة بعد "رنيم" والذي نفذته في عام 2017.


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