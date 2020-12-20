خالد الجندي: لا يوجد من حرض على سفك الدماء في العصر الحديث مثل القرضاوي (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر، إنه يجب التفرقة بين العلم والعمل، وبين القول وبين السلوك، مشيرا إلى أن الشيخ يوسف القرضاوي رجل عالم ولكنه خلط الدين بالسياسة.





وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القرضاوي اتبع سلوك السفك والتدمير، فتحول بفتواه إلى سفاح أكثر من عالم، مضيفا: "لا ننكر علمه ولكن ننكر فعله، وتحريضه على الشعوب والزعماء".



