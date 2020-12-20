صالح جمعة يوضح سبب فشل انتقاله لسموحة









أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن عمار حمدي علم بمفاوضات سيراميكا لأن إدارة الفريق أبلغته بذلك.





وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عمار حمدي علم بمفاوضات سيراميكا كليوباترا معي لأنهم تفاوضوا معه وأبلغوه أنهم يفاوضوني لذلك تحدث اللاعب عن ذلك".



