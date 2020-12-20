خالد الجندي: رأي الأزهر في جماعة الإخوان لا غبار عليه (فيديو)
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
هدى عبدالرازق
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ثمن الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر، قرار الأزهر الشريف بتحريم الانضمام لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف القلعة الوسطية وكعبة العلم وقبلة قصاد العقيدة الوسطية.
وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن رأي الأزهر في جماعة الإخوان لا غبار عليهم، حين أن الأزهر لا ينزلق كما ينزلق الأخرين، ولا يغامر بالتكفير، ولا يتسرع في اصدار الفتاوى، وإنما يعمل الأزهر على تحقيق الاستقرار العالمي.
وكشف أن السبب في تحريم الانضمام للجماعة، مشيرا إلى أن الأزهر وجد أن كلمة الإخوان المسلمين تتضمن خلط الدين بالسياسة، ومعنى التخابر ضد الوطن، والدعوة للخروج على النظام العام، وقطع الطرق وتخريب المنشأت، والتحريض على المواطنين، والخوض في الأعراض، وسب الرموز الوطنية، متسائلا: "هل هذا كل فيه شيىء يجيزه الإسلام".
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