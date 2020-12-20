خالد الجندي: رأي الأزهر في جماعة الإخوان لا غبار عليه (فيديو)

ثمن الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر، قرار الأزهر الشريف بتحريم الانضمام لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف القلعة الوسطية وكعبة العلم وقبلة قصاد العقيدة الوسطية.





وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن رأي الأزهر في جماعة الإخوان لا غبار عليهم، حين أن الأزهر لا ينزلق كما ينزلق الأخرين، ولا يغامر بالتكفير، ولا يتسرع في اصدار الفتاوى، وإنما يعمل الأزهر على تحقيق الاستقرار العالمي.



