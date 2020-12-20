رسالة من نقابة الموسيقيين لجمهور محمد منير
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
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طمأن الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، جمور المطرب الكبير محمد منير، على حالة الكينج الصحية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة ،"ON" إلى أن الوعكة التي أصيب بها منير كانت نتيجة المجهود الكبير الذى بذله فى ألبومه الأخيرة.
وأضاف هاني شاكر قائلاً: "محمد منير بخير وفو بيته بيستجم وبطمن كل جمهوره العريض".
وعبر عن أمله في أن يكمل الكينج فترة النقاهة ويلتزم بتعليمات الأطباء حتى يستعيد صحته وعافيته من جديد.