رسالة من نقابة الموسيقيين لجمهور محمد منير





طمأن الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، جمور المطرب الكبير محمد منير، على حالة الكينج الصحية.





وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة ،"ON" إلى أن الوعكة التي أصيب بها منير كانت نتيجة المجهود الكبير الذى بذله فى ألبومه الأخيرة.





وأضاف هاني شاكر قائلاً: "محمد منير بخير وفو بيته بيستجم وبطمن كل جمهوره العريض".





وعبر عن أمله في أن يكمل الكينج فترة النقاهة ويلتزم بتعليمات الأطباء حتى يستعيد صحته وعافيته من جديد.



