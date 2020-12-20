جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وإيبار

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

وقع فريق ريال سوسيداد الإسبانى في فخ مضيفه ليفانتى بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر منافسات الليجا الإسباني.

وفى نفس التوقيت، فاز فياريال على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "أل سادار"، فى نفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثميناً على ضيفه إلتشى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وتعادل برشلونة مع ضيفه فالنسيا، بهدفين مقابل هدفين، على ملعب كامب نو، ليتجمد برصيد عند 21 نقطة بالمركز الخامس.

وإليكم ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وإيبار كالآتي:-

1 – أتلتيكو مدريد.. 29 نقطة

2 – ريال سوسيداد.. 26 نقطة

3 – ريال مدريد.. 26 نقطة

4 – فياريال.. 25 نقطة

5 – برشلونة.. 21 نقطة

6 – إشبيلية..  20 نقطة

7 – غرناطة.. 18 نقطة

8 – قادش.. 18 نقطة

9 – أتلتيك بيلباو.. 17 نقطة

10 – سيلتا فيجو.. 16 نقطة

11 – ريال بيتيس.. 16 نقطة

12 – فالنسيا.. 15 نقطة

13 – إيبار.. 15 نقطة

14 – ليفانتي.. 14 نقطة

15 – ديبورتيفو ألافيس.. 14 نقطة

16- إلتشي.. 14 نقطة

17- بلد الوليد.. 14 نقطة

18- خيتافي.. 13 نقطة

19- هويسكا.. 11 نقطة

20 – أوساسونا.. 11 نقطة

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شئ

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي ومدة غيابهم

منذ ساعتين

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

12:22 ص

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان