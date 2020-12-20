جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وإيبار





وقع فريق ريال سوسيداد الإسبانى في فخ مضيفه ليفانتى بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر منافسات الليجا الإسباني.





وفى نفس التوقيت، فاز فياريال على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "أل سادار"، فى نفس الجولة.





وعلى الجانب الآخر، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثميناً على ضيفه إلتشى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".





وتعادل برشلونة مع ضيفه فالنسيا، بهدفين مقابل هدفين، على ملعب كامب نو، ليتجمد برصيد عند 21 نقطة بالمركز الخامس.





وإليكم ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وإيبار كالآتي:-





1 – أتلتيكو مدريد.. 29 نقطة





2 – ريال سوسيداد.. 26 نقطة





3 – ريال مدريد.. 26 نقطة





4 – فياريال.. 25 نقطة





5 – برشلونة.. 21 نقطة





6 – إشبيلية.. 20 نقطة





7 – غرناطة.. 18 نقطة





8 – قادش.. 18 نقطة





9 – أتلتيك بيلباو.. 17 نقطة





10 – سيلتا فيجو.. 16 نقطة





11 – ريال بيتيس.. 16 نقطة





12 – فالنسيا.. 15 نقطة





13 – إيبار.. 15 نقطة





14 – ليفانتي.. 14 نقطة





15 – ديبورتيفو ألافيس.. 14 نقطة





16- إلتشي.. 14 نقطة





17- بلد الوليد.. 14 نقطة





18- خيتافي.. 13 نقطة





19- هويسكا.. 11 نقطة



