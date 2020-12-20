أستاذ الحالات الحرجة في نيويورك يوضح الفرق بين لقاحي "فايزر" و"موديرنا" (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك والأستاذ بكلية الطب، إن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في توزيع لقاح مودرينا بعدما أخذ الموافقة الطارئة من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية.

وأضاف "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن نقل لقاح مودرينا يتم بشكل وإجراءات أبسط من نظيره في فايزر، مشيرًا إلى أن نقل هذا اللقاح مثله مثل لقاح الأنفلونزا.

وأشار إلى أن بدأ التطعيم بلقاح فايزر بكميات كبيرة وحتى الآن لم تظهر أي أعراض جانبية بالنسبة لمن تلقى هذا التطعيم، موضحا أن الكميات التي تم إعدامها من لقاح مودرينا لا تشير إلى وجود أي خطأ في اللقاح ولكن المشكلة كانت في الإنتاج.

وأكد أن اللقاح حساس ولذلك قد يحدث بعض الخطأ أثناء عملية الإنتاج، مناشدًا المواطنين عند الشعور بأي أعراض للفيروس أن يبدأ في تناول أدوية النقرص والكورتيزون وسيولة الدم لمنع وصول المضاعفات بالنسبة للقلب أو الرئة أو الكلى.


في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى أمس السبت.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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