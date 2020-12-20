أستاذ الحالات الحرجة في نيويورك يوضح الفرق بين لقاحي "فايزر" و"موديرنا" (فيديو)

قال حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك والأستاذ بكلية الطب، إن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في توزيع لقاح مودرينا بعدما أخذ الموافقة الطارئة من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية.





وأضاف "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن نقل لقاح مودرينا يتم بشكل وإجراءات أبسط من نظيره في فايزر، مشيرًا إلى أن نقل هذا اللقاح مثله مثل لقاح الأنفلونزا.





وأشار إلى أن بدأ التطعيم بلقاح فايزر بكميات كبيرة وحتى الآن لم تظهر أي أعراض جانبية بالنسبة لمن تلقى هذا التطعيم، موضحا أن الكميات التي تم إعدامها من لقاح مودرينا لا تشير إلى وجود أي خطأ في اللقاح ولكن المشكلة كانت في الإنتاج.





وأكد أن اللقاح حساس ولذلك قد يحدث بعض الخطأ أثناء عملية الإنتاج، مناشدًا المواطنين عند الشعور بأي أعراض للفيروس أن يبدأ في تناول أدوية النقرص والكورتيزون وسيولة الدم لمنع وصول المضاعفات بالنسبة للقلب أو الرئة أو الكلى.



