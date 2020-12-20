صالح جمعة يكشف عن وعده لمدرب سيراميكا كليوباترا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
 

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر. 

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، ودائما له بصمة مع أي فريق بيدربه".

وأكمل: "لكن منذ جلوسي مع هيثم شعبان وعدته يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شئ وبتمنى التوفيق".

وتابع: "لا يوجد مدرب يعامل لاعيبته بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة".

وأتم: "قلت لهيثم شعبان أكيد مش هصغرك قدام الناس".

أخبار تهمك

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي ومدة غيابهم

منذ ساعتين

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شئ

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

12:22 ص

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان