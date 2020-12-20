صالح جمعة يكشف عن وعده لمدرب سيراميكا كليوباترا





أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.





وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، ودائما له بصمة مع أي فريق بيدربه".





وأكمل: "لكن منذ جلوسي مع هيثم شعبان وعدته يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شئ وبتمنى التوفيق".





وتابع: "لا يوجد مدرب يعامل لاعيبته بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة".



