صالح جمعة يكشف عن وعده لمدرب سيراميكا كليوباترا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
أحمد عصام
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أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.
وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، ودائما له بصمة مع أي فريق بيدربه".
وأكمل: "لكن منذ جلوسي مع هيثم شعبان وعدته يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شئ وبتمنى التوفيق".
وتابع: "لا يوجد مدرب يعامل لاعيبته بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة".
وأتم: "قلت لهيثم شعبان أكيد مش هصغرك قدام الناس".