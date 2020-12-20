هل الحصول على لقاح كورونا يسبب الوفاة؟ "الصحة العالمية" تجيب (فيديو)

قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إن الموقف الوبائي الحالي يزداد أكثر في دول أوروبا وأمريكا والهند والبرازيل.





وأضافت "طلعت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال برنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، أن العالم سيتخلص من وباء فيروس كورونا بسبب النتائج الجيدة للقاحات، موضحة أن اللقاح هو الحل على المدى الطويل.





وتابعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، أن تطوير اللقاحات تم في وقت قصير جدًا؛ ولكن لها فاعلية جيدة، لافتة إلى أنها سيكون بها مشاكل في الإنتاج، ونسبة تغطيتها لسكان العالم.





ونوهت بأنه لا يوجد نشرة علمية لأسباب وفيات لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك هيئات تراجع ما يتم إنتاجه من لقاحات.



