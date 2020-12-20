هل الحصول على لقاح كورونا يسبب الوفاة؟ "الصحة العالمية" تجيب (فيديو)
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
داليا الحسين
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قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إن الموقف الوبائي الحالي يزداد أكثر في دول أوروبا وأمريكا والهند والبرازيل.
وأضافت "طلعت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال برنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، أن العالم سيتخلص من وباء فيروس كورونا بسبب النتائج الجيدة للقاحات، موضحة أن اللقاح هو الحل على المدى الطويل.
وتابعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، أن تطوير اللقاحات تم في وقت قصير جدًا؛ ولكن لها فاعلية جيدة، لافتة إلى أنها سيكون بها مشاكل في الإنتاج، ونسبة تغطيتها لسكان العالم.
ونوهت بأنه لا يوجد نشرة علمية لأسباب وفيات لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك هيئات تراجع ما يتم إنتاجه من لقاحات.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى أمس السبت.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.