صالح جمعة يكشف دور الشناوي في حل أزمته مع فايلر





أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد الشناوي حارس النادي الاهلي اكثر من سانده وقت ازمته مع فايلر.





وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: " محمد الشناوي اللاعب الوحيد الذي تحدث معي وأكد أنه سيتحدث مع فايلر وقت أزمتي مع المدرب"





وتابع: "وأبلغني أنه تحدث معه وأني سأتواجد في التدريبات الجماعية مرة أخرى".



