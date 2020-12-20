صالح جمعة يكشف دور الشناوي في حل أزمته مع فايلر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد الشناوي حارس النادي الاهلي اكثر من سانده وقت ازمته مع فايلر.

وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: " محمد الشناوي اللاعب الوحيد الذي تحدث معي وأكد أنه سيتحدث مع فايلر وقت أزمتي مع المدرب"

وتابع: "وأبلغني أنه تحدث معه وأني سأتواجد في التدريبات الجماعية مرة أخرى".

وأتم كلماته: "الأهلي كان يحتاج حارس مرمى مثل محمد الشناوي حتى يستعيد أفريقيا مرة أخرى لأنه حارس "وحش" وأضاف الكثير جدًا".

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