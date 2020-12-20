محامية: يجب محاسبة من هددوا فتاة ميت غمر (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:27 ص
فتاة ميت غمر
فتاة ميت غمر
شيماء حسن
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قالت مها أبوبكر، المحامية، تعليقا على واقعة تهديد محاميي المتهمين في قضية التحرش بفتاة ميت غمر التي انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المحامين ارتكبوا جرائم لها علاقة بالابتزاز والشهير وتهديد أمن الفتاة وسلمها".

وأضافت "مها" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "لابد أن يكون ضدهم جزاء تهذيبي من النقابة بأن يمثلوا أمامها للتحقيق ولابد أن تقدم بسنت شكوى ضدهم لأن ما قاموا به خروج عن الدستور والقانون وكل الأعراف وهذا الخروج يستوجب الجزاء أمام النيابة العامة والجزاء التأديبي من النقابة العامة للمحامين".

وتابعت: "مازالنا أمام أزمة الوعي خاصة في قضايا التحرش، ودائما ما تتعرض الفتاة إلى الكثير من التشهير، عايزين يبقى عندنا خطة مجتمعة حتى يكون لدى الفتاة حياة آمنة وإتاحة آمنة في المجتمع المصري".

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