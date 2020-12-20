أول تعليق لأسامة كمال عقب عودته للشاشة بعد إيقاف أسبوعين (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
أسامة كمال
أسامة كمال
داليا الحسين
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قال الإعلامي أسامة كمال، تعليقا على قرار إيقافه لمدة أسبوعين: "مينفعش أبدأ الحلقة وأعمل نفسي مش واخد بالي، عشرات الآلاف من الناس مازال لها موقف داعم في موضوع الكابلات البحرية والذي نتج عنه قرار الوقف والغرامة".

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت: "القضية ليست أسامة كمال، الأهم الوطن وقضاياه وهذا لابد من المفروض التركيز عليه، منوها أن بأن مسؤولي وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات استخدموا حقهم في الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أنهم لم يستخدموا حقهم في الرد الذي كفله لهم البرنامج.

وتابع: "متأكد من أن التحقيق في الأمر جارٍ، وكلي ثقة في قرارات القائمين على التحقيقات، وأجدد ثقتي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولننتظر".

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