صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شئ

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن الزمالك لا يقل شئ عن الأهلي ونادي كبير وجماهيري وبالأخص في الموسم الحالي والماضي.

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان  الزمالك لديه لاعبين بجودة مختلفة عن المواسم السابقة.

وتابع، أن وجود أي لاعب مع الزمالك في الملعب تضيف له الكثير..

وأضاف، أنه شهد دعم رهيب من جمهور الأهلي خلال وجوده مع النادي.

وأتم، أنه قرر عدم اتخاذ خطوة تأخذ عليه من قبل جماهير الأهلي.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي ومدة غيابهم

منذ ساعة و 17 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ ساعتين و 48 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تحسبًا لرحيله.. الزمالك يُحدد بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

12:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان