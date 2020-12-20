صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شئ









أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن الزمالك لا يقل شئ عن الأهلي ونادي كبير وجماهيري وبالأخص في الموسم الحالي والماضي.





وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان الزمالك لديه لاعبين بجودة مختلفة عن المواسم السابقة.





وتابع، أن وجود أي لاعب مع الزمالك في الملعب تضيف له الكثير..





وأضاف، أنه شهد دعم رهيب من جمهور الأهلي خلال وجوده مع النادي.



