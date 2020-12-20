محمد صبحي: مشروع "سنوحي" سيبدأ بنهاية 2021

قال النجم الكبير محمد صبحي: "كنت أتمنى أن أضرب مثل صغير، أنه ليس هناك فنان يصنع مسيرته وحده، سواء كان ممثل أو مخرج أو مؤلف، ولكنهم مجتمعين يصنعون مسيرة، وحينما فكرت فى رحلة الـ 50 عاما، ففكرت فى تكريم من عملوا معي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات والألفية الجديدة".





وأضاف "صبحي"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيري رمضان وكريمة عوض، أنه كان هناك ترتيبًا معين في الاحتفالية، ففكرت في تكريم زوجتى أول اسم، لأنها دفعتني لصنع هذه المسيرة.





وتابع: "أقل حقبة زمنية عشناها كان بها 60 منتجًا، والدولة كانت تأخذ ضرائب، فكان الفن على مدار 50 سنة، يعتمد على الأدباء والمفكرين، وحينما ابتعد الفن عن الأدباء والمفكرين أصبحنا بنشتغل في الهوا، ولكن من حق الفنانين أو يكون لهم شركة، بأموالهم، واختارت لها اسم (سنوحي)، لأنه رمز الوطنية والثقافة، وكنت طرحت هذه الفكرة في عصر الظلام عام 2012، لأنه كان هناك توجيه للفن، بسبب المتطرفين، وهذه الشركة ستنتج أفلام ومسرحيات ومسلسلات كل عام، سيعمل بها كل العمال والفنيين، لعودة الريادة المصرية، كما أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لها حدود في إمكانيات حركتها، فميزانية وزارة الثقافة 94% منها مرتبات فقط، فكيف نصنع بباقي الميزانية ثقافة للشعب، ولذلك نريد مساعدة الدولة، ونريد أن ندعم الثقافة، لأنها المعنية ببناء الإنسان، وهي لا تقل عن التعليم".



