تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي













يستضيف ملعب أولد ترافورد مساء اليوم، الأحد 20 ديسمبر، لقاء يجمع بين مانشستر يوناتد وضيفه ليدز يونايتد، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويأمل مانشستر يونايتد في مواصلة الإنتصارات في البطولة، وتحقيق الفوز على ليدز، للزحف نحو المراكز الأولى.









ووفقاً لعدة تقارير صحفية إنجليزية، فإن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد، قد يبدأ المباراة بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: دافيد دي خيا.





الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – أليكس تيليس.





الوسط: بول بوجبا – سكوت ماكتومناي – برونو فيرنانديز.





الهجوم: ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال.









تقام المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.



