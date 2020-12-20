الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادى الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك قرروا إعادة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار الي الاتحاد السكندري، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفارس الأبيض. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيسيه كان معارًا للاتحاد السكندري حتي نهاية الموسم الجاري، لكن مع فترة التألق التي يعيشيها مع ناديه، ونجاحه في تسجيل هدفين في أول جولتين بالدوري، دفع مسؤولي الزمالك للمطالبة بعودته في يناير المقبل".

وتعادل نادى الزمالك أمام فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف لكل منهما.

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