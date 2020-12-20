أحمد موسي: نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني في مصر نهاية ديسمبر (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:15 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستحل على حوالي نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، السبت أنه سيتم إطلاق الموقع الرسمي الخاص بالتقديم للحصول على لقاح فيروس كورونا يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وكشف أن الفئات التي سوف تحصل على لقاح فيروس كورونا في البداية هم الموجودين في مستشفيات العزل ثم الأطقم الطبية ثم كبار السن ومرضى الأورام.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة حتى أمس السبت.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا بوابة الفجر اللقاح الصيني الفجر احمد موسى

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا

بالمجان 100%.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفارم (فيديو)

يكفي حتى 9 شهور.. ماذا تعرف عن مخزون لقاحات كورونا في مصر؟

بعد توفره.. الممنوعون من تناول لقاح كورونا

لا توجد آثار جانبية.. تصريحات مهمة بشأن اللقاح الصيني في مصر

برلمانية: تُثمن تكليف الرئيس بتوفير لقاح كورونا مجاناً للمصريين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان