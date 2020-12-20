أحمد موسي: نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني في مصر نهاية ديسمبر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستحل على حوالي نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني حتى نهاية الشهر الجاري.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، السبت أنه سيتم إطلاق الموقع الرسمي الخاص بالتقديم للحصول على لقاح فيروس كورونا يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الجاري.





وكشف أن الفئات التي سوف تحصل على لقاح فيروس كورونا في البداية هم الموجودين في مستشفيات العزل ثم الأطقم الطبية ثم كبار السن ومرضى الأورام.



