أحمد عدوية: ما بسمعش حسن شاكوش ولا حمو بيكا.. وأسمع أم كلثوم فقط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أحمد عدوية إنه لا يعرف حسن شاكوش او حمو بيكا ولم أهتم بأغانى المهرجانات او اسمعها ولكنى دائمًا أسمع أغانى الست "أم كلثوم".

وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من  لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، أن شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كان زى أخويا الكبير وزرته في المستشفى وكان بينا ود وعشرة.

وعلي جانب اخر أشارت زوجة عدوية أن زملاء أحمد بعد الحادثة لم يتصلوا للسؤال عليه، اللى كان بيت احمد عدوية مفتوح لكل من المطربين و الموسيقيين ولاعبي كرة و ظروفنا كانت صعبة. 

واضافت ن والد النجم تامر حسنى هو من يقوم بالاتصال علينا وأيضا النجمة الكبيرة الجدعة فيفى عبده والذي انحنى لها على ما قدمته لنا ووقوفها بجوارنا فى كل الظروف وايضا حكيم اتصل علينا مؤخرا بعد فترة انقطاع وقام بزيارتنا.

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