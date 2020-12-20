أحمد عدوية: ما بسمعش حسن شاكوش ولا حمو بيكا.. وأسمع أم كلثوم فقط





قال الفنان أحمد عدوية إنه لا يعرف حسن شاكوش او حمو بيكا ولم أهتم بأغانى المهرجانات او اسمعها ولكنى دائمًا أسمع أغانى الست "أم كلثوم".





وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، أن شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كان زى أخويا الكبير وزرته في المستشفى وكان بينا ود وعشرة.





وعلي جانب اخر أشارت زوجة عدوية أن زملاء أحمد بعد الحادثة لم يتصلوا للسؤال عليه، اللى كان بيت احمد عدوية مفتوح لكل من المطربين و الموسيقيين ولاعبي كرة و ظروفنا كانت صعبة.



