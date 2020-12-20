عضو بـ"الشيوخ": البرلمان الأوروبي منبر كلامي أكثر منه سياسي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والخبير السياسي، عضو مجلس الشيوخ تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحوال حقوق الإنسان في مصر إن "البرلمان الأوروبي منبر كلامي أكثر منه سياسي".





وأضاف "سعييد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، اليوم السبت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في فرنسا مؤخرًا، وحصل على أعلى وسام من الدولة الفرنسية"، مشيرا إلى أن مصر على علاقة جيدة باليونان وقبرص وألمانيا وجميع دول أوروبا تقريبًا.





وتابع المفكر السياسي: "الموضوع باختصار عبارة عن موجة تتردد بين الحين والآخر، وهو موضوع مثار لكن في النهاية الدول تفصل تمامًا بين مصر الدولة، ومصر في ملف معين خاضع للنقاش".





وأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة سياسية، إضافة لبيانات مؤسسات البرلمان ومجلس الشيوخ؛ حيث يجب أن يعلم العالم كثير من التفاصيل عن نظامنا القضائي.



