"صبحي": سيتم التحقيق في إصابة لاعبي منتخب الشباب بكورونا (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم إجراء تحقيق في إصابة لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا دون غيرهم.

وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الموضوع محير، مضيفا: "أنا بسأل نفس الخمس فرق في نفس الفندق وبيستخدموا نفس الأسانسير، ونفس المطعم"، لافتا إلى أنه وجه بإجراء تحقيق كامل لمعرفة التفاصيل والأسباب.

وأضاف أنه سيتم إجراء تحقيق كامل طبي وفني وإداري حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، معلقا: "إشمعنا فريقنا يكون به كل هذه الإصابات.

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