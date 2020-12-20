وزير المالية يكشف عن تفاصيل حصول مصر على شريجة جديدة من صندوق النقد (فيديو)
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:18 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليقًا على موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم شريحة من قرض الصندوق، إن التقرير المرفق مع الموافقة أهم من شريحة القرض نفسها، موضحا: " التقرير يأتي بعد مراجعة واجتماعات متواصلة على مدار شهرين؛ وتشمل عملية دراسة متأنية وكل الأمور المتعلقة بالسياسيات المالية والنقدية والهيكلية للاقتصاد ومن ثم التقرير هو الخلاصة للمناقشات والمفاوضات التي تمت بين الجانبين".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "الصندوق يكون حريص في تقريره على كتابة كل الامور ويعرف ماذا ومتى يقول؟ لأنه يعلم تمامًا أن تقريره يتم الاعتماد عليه في كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات التصنيف السيادية بالإضافة للمؤسسات المالية والدول التي تتعامل مع مصر لكون ركيزة التقييم المالي والنقدي لمصر.
وكشف الوزير أن قيمة الشريحة الثالثة من القرض تصل خلال أسبوع من صدور القرار فور انتهاء المراجعات نهاية يونيو ".
ونفى الوزير إصدار سندات دولية في الربع الأول من 2021 قائلا: " غير صحيح ما تردد عن طرح سندات دولية في الربع الأول من العام المقبل".
وحول توفير لالتزامات المالية للقاح كورونا قال: "مخصصات لقاح كورونا متوفرة وجاهزة واي طلبات تخص الصحة يتم الموافقة عليها فورًا أخرها الموافقة على مليار جنيه لقطاع الصحة.
نوه بأن مصر في شريحة تحت المتوسط فى الحصول على فاكسين كورونا من الصحة العالمية وفقًا لجافي " ليست فقيرة ولكنها تحت المتوسط "
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