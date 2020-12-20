حصاد وأرقام الجولة الرابعة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني



تم تسجيل 22 هدف منهم 10 في الشوط الأول مقابل 12 في الشوط الثاني.



كما تم تسجيل 5 ركلات جزاء عن طريق محمد جمعه سلكه ركلتين، ومحمد عبد الحفيظ كيمو واسلام عبد الراضي وأمين محمد ميدو.



ويقدم الفجر الرياضي أهداف الجولة :



1- فاز فريق المنيا على فريق بنى سويف بهدفين نظيفين سجلها برسوم محروس وعمرو عثمان

2- فاز فريق بترول اسيوط على فريق تليفونات بني سويف بهدف محمد العندليب

3- فاز فريق ديروط على فريق الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها إسلام عبد الراضي وسعيد جمال وفرغلى بالو بينما سجل هدف الدخان محمد وحيد

4- فاز فريق الإعلاميين على فريق

شباب سمسطا بهدف اسلام كمال

5- فاز فريق الألومنيوم على فريق

كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها مراد صبرى ومحمد عبد الحميد ميدو ومحمد عبد الحفيظ بينما سجل هدفين كيما محمد جمعه

6- فاز فريق الفيوم على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف سجلها ادهم حسن وانس محمد بينما سجل شهاب شفيق هدف الشبان

7- تعادل فريق قنا مع فريق سوهاج بهدف لمثله سجل أمين ميدو هدف قنا وسجل محمد ناجح هدف سوهاج

8- تعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق طهطا بهدفين لكلا الطرفين سجل احمد ميجا ويحيى جمال هدفين أسمنت، بينما سجل هدفين طهطا يوسف عطاى وفالكو.



ترتيب المجموعة الأولى



1- المنيا 10 نقاط

2- البترول 9 نقاط

3- الدخان 9 نقاط

4- الألومنيوم 7 نقاط

5- شبان قنا 7 نقاط

6- قنا 7 نقاط

7- الإعلاميين 7 نقاط

8- شباب سمسطا 6 نقاط

9- ديروط 6 نقاط

10- سوهاج 5 نقاط

11- تليفونات بني سويف 4 نقاط

12- الفيوم 4 نقاط

13- بنى سويف 3 نقاط

14- أسمنت أسيوط نقطتين

15- طهطا نقطتين

16- كيما اسوان نقطة



أقيمت 8 مباريات خلال الجولة الرابعة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني 2021/2020 تحقق خلالهم الفوز في 6 مبارياتوالتعادل الإيجابي في مباراتين.