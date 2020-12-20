حصاد وأرقام الجولة الرابعة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت 8 مباريات خلال الجولة الرابعة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني 2021/2020 تحقق خلالهم الفوز في 6 مباريات
والتعادل الإيجابي في مباراتين.

تم تسجيل 22 هدف منهم 10 في الشوط الأول مقابل 12 في الشوط الثاني.

كما تم تسجيل 5 ركلات جزاء عن طريق محمد جمعه سلكه ركلتين، ومحمد عبد الحفيظ كيمو واسلام عبد الراضي وأمين محمد ميدو.

ويقدم الفجر الرياضي أهداف الجولة :

1- فاز فريق المنيا على فريق بنى سويف بهدفين نظيفين سجلها برسوم محروس وعمرو عثمان
2- فاز فريق بترول اسيوط على فريق تليفونات بني سويف بهدف محمد العندليب
3- فاز فريق ديروط على فريق الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها إسلام عبد الراضي وسعيد جمال وفرغلى بالو بينما سجل هدف الدخان محمد وحيد
4- فاز فريق الإعلاميين على فريق
شباب سمسطا بهدف اسلام كمال
5- فاز فريق الألومنيوم على فريق
كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها مراد صبرى ومحمد عبد الحميد ميدو ومحمد عبد الحفيظ بينما سجل هدفين كيما محمد جمعه
6- فاز فريق الفيوم على فريق شبان قنا بهدفين مقابل هدف سجلها ادهم حسن وانس محمد بينما سجل شهاب شفيق هدف الشبان
7- تعادل فريق قنا مع فريق سوهاج بهدف لمثله سجل أمين ميدو هدف قنا وسجل محمد ناجح هدف سوهاج
8- تعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق طهطا بهدفين لكلا الطرفين سجل احمد ميجا ويحيى جمال هدفين أسمنت، بينما سجل هدفين طهطا يوسف عطاى وفالكو.

ترتيب المجموعة الأولى

1- المنيا 10 نقاط
2- البترول 9 نقاط
3- الدخان 9 نقاط
4- الألومنيوم 7 نقاط
5- شبان قنا 7 نقاط
6- قنا 7 نقاط
7- الإعلاميين 7 نقاط
8- شباب سمسطا 6 نقاط
9- ديروط 6 نقاط
10- سوهاج 5 نقاط
11- تليفونات بني سويف 4 نقاط
12- الفيوم 4 نقاط
13- بنى سويف 3 نقاط
14- أسمنت أسيوط نقطتين
15- طهطا نقطتين
16- كيما اسوان نقطة

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