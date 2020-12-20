أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020 استقرار بعد تذبذبات سعريه شهدتها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.


أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020:

وبحسب أعضاء من شعبة الذهب فقد سجل سعر الذهب اليوم السبت الاتي :

 سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 820 .

سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 937.1 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

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