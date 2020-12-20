أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020 استقرار بعد تذبذبات سعريه شهدتها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.
أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020:
وبحسب أعضاء من شعبة الذهب فقد سجل سعر الذهب اليوم السبت الاتي :
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 820 .
سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات.
وسعر الجرام عيار 24 نحو 937.1 جنيه.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.
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