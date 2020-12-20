خبير علم الفيروسات يطالب بتلقيح 70% من المصريين

قال يحيى عبد المؤمن مكي، خبير علم الفيروسات بمستشفى كلود برنار ليون الفرنسية، إن هناك ضرورة لتلقيح 70% من الشعب المصري من أجل القضاء على حلقة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "مكي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " وإذا أرادنا القضاء على الفيروس تمامًا فلابد من تلقيح 90% من الشعب فيما فوق".





وتابع: "كل من أصيب بالفيروس وشفي منه سيكون قد كون أجسام مضادة حقيقية ضد الفيروس وهو ما يقوم به اللقاح الذي أعتقد أنه ربما يكون مناعة قد تصل إلى 6 أشهر أو سنة أو سنتين حتى نقضي على الجائحة تمامًا".





وأكد: "بالنسبة كبار السن ربما الأجسام المضادة تحميهم لمدة سنة إذا لم يتغير الفيروس تغير جذري"، مشيدًا بحملات التلقيح التي بدأت للشعب الأمريكي وتصل إلى مليون شخص يوميًا لأن هذا يقلل من الوفيات بصورة كبيرة.





واستطرد: "إذا لم يتم تلقيح الأمريكان فسوف يكون كارثة كاملة، العلم تطور بفضل المال الذي دفع في أمريكا من قبل أجهزة الدولة وهو نفس الأمر في الصين وروسيا وبريطانيا فلا داعي للخوف ولابد من أخذ اللقاح".





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من لقاح كورونا من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن وزيرة الصحة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا خلال زيارتها لدولة الإمارات لتوريد الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" إلى مصر.



