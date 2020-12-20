"الفجر" في منزل أسرة لاعب الأهلي المتوفى بعد زيارة وفد النادي.. ووالدته: الخطيب محترم

ـ والدة اللاعب الراحل: أشكر سيد عبدالحفيظ وزيارته أثلجت قلبي





- "الخطيب" اتصل بي هاتفيا.. وأقول له: "كعادتك دائما رجل محترم"





ـ منذ وفاة ابني لم أشاهد أي مباراة للأهلي.. "بتعب نفسيا"





زار الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ووفد مرافق له منزل والدة المرحوم اللاعب محمد عبدالوهاب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بناء على تكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.





والتقت بوابة الفجر، والدة اللاعب الراحل، في منزلها، للتعرف على تفاصيل الزيارة.





قالت والدة اللاعب: "أشكر الله عز وجل على الزيارة التي قام بها وفد النادي الأهلي برئاسة الكابتن سيد الحفيظ، والكابتن الخطيب اتصل في وقت سابق، بي وبأولادي، واطمأن على صحتنا وأحوالنا المعيشية، ووعدنا بزيارة في منزلنا بمركز سنورس".





وأضافت: "بالفعل صدق وعده، وحضر وفد برئاسة الكابتن سيد عبدالحفيظ الذي قال لي: (أحنا جئنا لكي نفرحك يا أمي ونطمئن عليكي)، وقتها اجهشت بالبكاء".





وتابعت: "بكل صراحة سعدت كل السعادة لهذه الزيارة خاصة أنهم جاءوا من القاهرة إلى منزلي بمركز سنورس بالفيوم، وجلوسهم معي في منزلى رضا ومحبة من الله عز وجل وأشكرهم خالص الشكر".





ووجهت والدة اللاعب الراحل، رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب، قائلة: "كعادتك دائما، رجل محترم وأنا بشكرك جدا على سؤالك، وعلى اللي عملته معي، ودائما النادي الأهلي من نجاح إلى نجاح وبحسك، وربنا يجعلكم في نجاح وتقدم طول العمر.. والحمد لله إن ربنا يجعلكم دائما بسمة المصريين، وجمهور النادي الأهلى، وهم لا يدركون ولا يتصورون فرحة الجماهير فى كل مكان عند حصد البطولات، وربنا يجعلهم بسمة مصر على طول".





وأوضحت: "منذ وفاة محمد نجلي وأنا لم أشاهد أي مباراة للنادي الأهلي ولكن أتابع النتائج والبطولات من محمود نجلي، لأنني بصراحة بتعب نفسيا وانهار وأبكي".





وأعربت عن شكرها لـ"عبدالحفيظ"، الذي وجه لها دعوة لزيارة النادي الأهلي، مؤكدة أنها ستفعل ذلك، موضحة: "وعدته أعمل غذاء له وزملاؤه، إلا أنه أكد لي ارتباطه بمواعيد ولا يستطيع التأخير في الفيوم".





وأضافت: "أدعو الى الله عز وجل بأن تمر هذه الأيام على خير ويجعل العام القادم أجمل من اللي مر على شعب مصر وربنا يكرمنا ويبعد عنا الوباء والأمراض ويشيل عن مصر وأهلها ويجعلها بلد رخاء وخير لأننا شعب يستاهل كل خير وربنا موجود".



