عاجل- استمرار إيجابية مسحة موسيماني والمدرب يغيب عن بعثة الأهلي إلى النيجر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أثبتت المسحة الطبية الثانية التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إيجابيتها واستمرار إصابته بفيروس كورونا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، وغيابه عن قيادة الفريق الأحمر في مواجهة غزل المحلة.

وأجرى موسيماني مسحة طبية صباح اليوم وظهرت نتيجتها منذ قليل باستمرار إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ويخضع موسيماني للعزل الصحي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والذي وضعته للتعافي من فيروس كورونا.

وتأكد غياب موسيماني عن رحلة الأهلي غدًا إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي ظهر غدٍ الأحد برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في بداية مشوار الفريق الأحمر في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

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